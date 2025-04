Immissioni in ruolo da concorso PNRR: altre 20mila assunzioni entro fine 2025, nel frattempo si farà il Pnrr 3

C’è ancora tempo fino a fine anno, secondo quanto sancito dal decreto scuola, (non ancora convertito, accadrà il prossimo 8 giugno) per rispettare gli impegni presi con Bruxelles in ambito Pnrr relativamente alle assunzioni inerenti il secondo degli obiettivi sulle assunzioni. In corso ancora il Pnrr 2, finalmente sbloccatosi dopo la questione del quesito sbagliato in alcune regioni (prova suppletiva per i candidati interessati il prossimo 5 maggio, per tutti gli altri sono già iniziate le convocazioni per le prove orali), entro fine anno il nuovo e ultimo bando in ambito Pnrr, il Pnrr 3.

La riforma del reclutamento

Il primo obiettivo di 20mila assunzioni da ottenere mediante riforma del reclutamento è stato perfezionato alla fine dello scorso anno. I due concorsi organizzati dal ministero, sono finalizzati ad assumere rispettivamente di 29.314 e 15.340 docenti, e hanno permesso di individuare nelle graduatorie 20.000 docenti, entro il termine del 31 dicembre 2024, come disposto dall’articolo 14bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Si tratta questa di una specifica importante, dl momento che nel report emesso dal Governo in queste ore, si parla dell’individuazione nelle graduatorie in qualità di vincitori, e non di assunzioni vere e proprie.

Altre 20mila assunzioni

Interessante sarà ora capire quante graduatorie sono state scorse e in che posizione si è arrivati. In questo senso il ministero ha già ricevuto la sollecitazione dei sindacati affinché vengano fornite indicazioni più precise.

E per quest’anno che obiettivo si è proposto il ministero? Lo stesso, ovvero altri 20mila docenti assunti con il nuovo modello di reclutamento. Un obiettivo da perfezionare entro l’inizio del prossimo anno scolastico, ovvero settembre 2025.

Sarà indispensabile in questo senso il contributo del Pnrr 2, i cui vincitori andranno a ingrossare le file degli assunti. Per questo gli orali andranno conclusi entro l’estate. Fondamentale che la scadenza di settembre sia stata prolungata fino a fine anno con il Decreto Scuola n. 45 del 7 aprile 2025. Difficile che rientri in questa scadenza anche il Pnrr 3, che sicuramente entro quella data dovrà essere stato bandito ma che è praticamente impossibile che sia concluso.