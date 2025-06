Pnrr 3 concorso scuola 2026: gli idonei potrebbero rientrare nelle graduatorie di merito introdotte dal Decreto Scuola

Sono molte le novità introdotte dal DL Scuola n. 45/2025, nell’ultima settimana approvato in via definitiva. Un decreto che interessa la scuola dal punto di vista di diversi ambiti, a cominciare dal maggior interesse mostrato nei confronti degli idonei dei concorsi scuola. Una categoria che in occasione degli ultimi concorsi Pnrr ha affrontato il bando ben consapevole delle caratteristiche dello stesso (e cioè che non erano previste graduatorie a scorrimento per chi superava le prove ma non rientrava tra i vincitori) ma che adesso ha la possibilità di non dover necessariamente affrontare nuove procedure, potendo invece aspettare quella che il ministero ha definito un’assunzione certa, sarà solo questione di tempo.

Idonei Pnrr 3 potrebbero rientrare

Un primo cambiamento per le immissioni in ruolo si verificherà già a partire dal prossimo anno scolastico, ma quelle più sostanziali sono attese in vista dell’anno scolastico 2026/27, anche alla luce del fatto che per quella data sarà completato il percorso Pnrr relativo ai concorsi, con il Pnrr 3 previsto per fine 2025. Nelle graduatorie a scorrimento è probabile che possano rientrare gli idonei di quest’ultimo concorso accordato con Bruxelles.

Le principali novità del decreto scuola riguardano l’istituzione di graduatorie per i concorsi PNRR 1 e PNRR2 integrate, per un triennio. A far discutere la percentuale limitata al 30% dei posti messi a concorso con i candidati idonei per aver superato le prove. Un limite imposta dall’Europa. Dall’anno successivo è poi prevista la costituzione di un elenco regionale per assunzioni su posti residui. Varrà dal 2026/27 e consentirà anche di cambiare regione, per accelerare il processo di ottenimento di una cattedra.

Gli altri interventi del Decreto Scuola

Tra le altre novità, i 5 giorni di tempo per accettare la nomina a tempo indeterminato, mentre non cambia la data della presa di servizio fissata per il 1° settembre. Istituito poi l’arrotondamento per eccesso per le graduatorie concorso 2018 e 2020. Prorogate le assunzioni da concorso PNRR fino al 31 dicembre 2025 per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre. Infine, l’anno di prova sarà possibile per chi consegue l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025.