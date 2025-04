Via al doppio canale di specializzazione sul sostegno: corsi di 4 mesi online per oltre 60mila precari

Arriva la firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui decreti attuativi utili a dare il via ai tanto attesi Corsi Indire per il sostegno, dicitura che comprende naturalmente anche quelli universitari, la cui validità sarà uguale, anche superiore, a quelli erogati dallo stesso indire.

La platea dei beneficiari

Varato in questo modo il doppio canale di specializzazione sul sostegno, in attesa del doppio canale di reclutamento docenti, che consentirà insieme al Tfa decimo ciclo atteso nei prossimi giorni, di specializzare decine di migliaia di docenti. L’obiettivo dichiarato del ministero è scongiurare l’eventualità adesso comune che le cattedre sul sostegno vengano assegnate a non specializzati.

Non solo: i nuovi specializzati non verranno abbandonati al loro destino, ma saranno gradualmente immessi in ruolo nei prossimi anni, anche grazie a formazioni specifiche sul sostegno che questo nuovo canale consentirà di garantire.

Al momento è stato autorizzato solo il primo ciclo di corsi, fino al 31 dicembre 2025, con cui il ministero prevede di specializzare oltre 60 mila docenti precari.

“Le misure adottate puntano ad ampliare la platea dei docenti qualificati per l’insegnamento sul sostegno, consolidandone le competenze maturate attraverso l’esperienza didattica. Il nostro obiettivo”, spiega il Ministro Valditara, “è assicurare a ogni studente con disabilità docenti adeguatamente formati”.

I corsi e i crediti

I corsi rivolti ai triennalisti prevedono un percorso di 40 crediti formativi. Quelli per gli insegnanti specializzati all’estero che rinunciano al contenzioso con il ministero, parteciperanno a percorsi da 48 crediti formativi, o 36 se in possesso di un anno di esperienza professionale sullo specifico grado di istruzione.

I corsi di specializzazione si svolgeranno in modalità telematica e sincrona, ma gli esami saranno in presenza. Le attività di tirocinio si svolgeranno in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. Dureranno almeno 4 mesi.