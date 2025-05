Nuove graduatorie per assunzioni da settembre 2025: prosegue la pubblicazione ma la procedure è in notevole ritardo

Prosegue il ritardo con cui vengono pubblicate le graduatorie del Pnrr 1, concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria. Un ritardo che sta comportando accavallamenti di procedure con il secondo concorso Pnrr 2. La buona notizia è che questa seconda procedura espletata nell’ambito degli accordi presi con l’Ue, sta andando decisamente meglio a livello di tempistiche nonostante i due mesi di stop forzato per la questione del quesito sbagliato che ha obbligato alle prove suppletive in alcune regioni.

Le tempistiche per le assunzioni

In questo senso si è dimostrata una scelta felice quella di modificare la norma per l’accesso dall’orale allo scritto, rendendo il punteggio minimo di 70 requisito necessario ma non sufficiente per rientrare nei posti disponibili.

In questi giorni in ogni caso, anche se lentamente, arriva la pubblicazione delle graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024. Sono graduatorie che a questo punto sono buone solo per le assunzioni del 2025/26. Queste graduatorie si andranno ad aggiungere a quelle ancora residue dell’anno scolastico 2024/25. Mancano poi quelle del PNRR2, per le quali però c’è ottimismo proprio in virtù del numero inferiore di candidati che ha preso parte all’orale ma che si stanno ancora svolgendo.

Le integrazioni di graduatoria

Delle graduatorie di merito fanno parte i candidati che in seguito al computo della somma dei punteggi di prova scritta, prova orale (+ eventuale prova pratica) e valutazione titoli, sono rientrati nell’ambito del numero dei posti a bando. Tutti gli altri possono essere assunti per integrazione della graduatoria nella misura di eventuali rinunce all’immissione in ruolo. Le graduatorie pubblicate.