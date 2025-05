Posti disponibili mobilità docenti 2025: in arrivo gli esiti delle domande in pubblicazione il 23 maggio

In arrivo gli esiti relativi alla mobilità docenti 2025. Nel frattempo continuano a essere pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti. La pubblicazione degli esiti è ormai in dirittura d’arrivo, considerato che è stata messa in calendario dal ministero per il prossimo il 23 maggio.

Le pubblicazioni degli uffici scolastici

Nel frattempo però alcuni Uffici Scolastici stanno già iniziando la pubblicazione degli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia. Gli elenchi sono consultabili divisi per tipologia. Sono elenchi che possono tornare utili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2025-2026.

C’era tempo fino allo scorso 25 marzo per presentare le opportune domande, ora non resta che attendere la pubblicazione prevista per il prossimo 23 maggio.

Gli accantonamenti

La normativa è contenuta nell’articolo 2 della OM 36/25 che contiene tutti i dettagli operativi e le tempistiche previste. Nel frattempo gli uffici scolastici stanno pubblicando i posti disponibili utili agli incarichi per il prossimo anno scolastico, a partire da settembre.

Negli elenchi nella maggior parte dei casi non sono inseriti tutti gli accontamenti previsti dalla normativa. Nemmeno gli accantonamenti su sede conseguenti alle procedure assunzionali derivanti dalle procedure concorsuali PNRR. Escluse anche le procedure di immissione in ruolo su posto di sostegno con reclutamento da I fascia GPS nel corrente anno scolastico. Nel caso fossero inseriti, sono chiaramente segnalati in elenco, ma si tratta di casi rari.