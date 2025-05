Posti residui dopo i trasferimenti della mobilità 2025: gli elenchi per ogni grado e ordine di scuola

L’altra faccia della medaglia degli esiti delle domande di trasferimento per la mobilità del personale docente sono i posti residui che si vengono a creare in virtù delle istanze accettate di cui si dà comunicazione oggi 23 maggio.

I posti residui liberi

Se da un lato infatti i maggiori attori coinvolti nell’esito dell’algoritmo avviato nelle scorse ore dal ministero sono coloro i quali hanno presentato domanda di trasferimento entro fine marzo e ora aspettano di conoscere l’esito dell’istanza, dall’altro lato diventa interessante conoscere le cattedre vacanti che si creano proprio in virtù dello spostamento di tutti questi docenti.

Interessante in questo senso la pubblicazione cui ha provveduto Uil Scuola Rua contenente le disponibilità residue per ogni ordine e grado di scuola.

Disponibilità residue

Infanzia

Primaria

Secondaria I grado

Secondaria II grado

Nel frattempo, come detto, oggi gli Uffici scolastici provinciali stanno provvedendo al completamento della pubblicazione dei bollettini contenenti gli esiti delle domande. Chi ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene avvisato mediante Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda. Il diretto interessato riceve anche la mail all’indirizzo scelto al momento della presentazione della domanda e inserito sul sito Istanze on line.

Chi invece non ha ottenuto risposta positiva di trasferimento, riceverà comunque comunicazione via e-mail sempre allo stesso indirizzo. E’ possibile anche collegarsi su Istanze on line dove è predisposta una sezione contenente l’esito della domanda di ciascuno.

