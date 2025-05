Richiesta conferma insegnante di sostegno: il docente confermato viene escluso dalle GPS per cui non potrà completare la nomina su di uno spezzone orario

Manca una settimana alla conclusione del periodo utile per chiedere la conferma del docente di sostegno anche per il prossimo anno, ma ci sono ancora diversi punti da chiarire, che il decreto ha lasciato in sospeso. Uno di questi è sicuramente il tema del completamento dell’orario da parte del docente che dovesse essere destinatario di una richiesta di conferma da parte della famiglia dello studente.

Il completamento di orario

Anche la nota del 7 maggio 2025 successiva ha lasciato in sospeso questo interrogativo. Non è un caso che anche il Cspi si sia soffermato su questo aspetto, evidenziando le criticità della nuova normativa.

In particolare per i docenti assegnati a più classi, tra cui quelle terminali del ciclo scolastico di riferimento. Il Cspi ha sottolineato come il ministero debba chiarire cosa accade in questo caso, dal momento che la conferma per l’anno scolastico successivo sulle classi già assegnate creerebbe la necessità di assegnare ulteriori ore nello stesso istituto scolastico per il completamento di orario. Cosa che comporterebbe la necessità di ulteriori assegnazioni al di fuori delle procedure ordinarie.

Preoccupa il fatto che a domanda diretta da parte dei sindacati, nello specifico Anief, il ministero non abbia ancora fornito risposta.

Fa eco l’iniziativa di CISL Scuola, che nei giorni scorsi ha inviato una ulteriore formale richiesta al Ministero affinché ci sia un incontro per fugare gli ultimi dubbi.

I dubbi dei sindacati

Il sindacato Gilda degli insegnanti sottolinea che la conferma eventuale avviene sull’alunno e non sul posto attualmente occupato dal docente. Questo significa che se la nomina nell’anno scolastico in corso fosse su 2 alunni, la conferma scatta solo sulle ore di quello la cui famiglia ha chiesto la conferma.

Altro aspetto importante quello in base al quale il docente confermato viene escluso dalle GPS per cui non potrà partecipare a tutte le successive operazioni relative alle nomine a tempo determinato. Questo gli impedirebbe di completare la nomina su di uno spezzone orario.

Il docente dovrà esprimere la propria volontà di accettare o meno la conferma nell’ambito della presentazione della domanda per l’attribuzione delle max 150 preferenze.