Disponibilità scuole 2025: file del Ministero con tutte le sedi suddivise per provincia, comune e distretto utile per scegliere le max 150 preferenze

Con l’avvio della finestra temporale utile alla presentazione delle domande per le max 150 preferenze su Istanze Online, crescono gli interrogativi da parte dei docenti che devono decidere se inoltrare subito l’istanza o aspettare qualche giorno nella speranza di ottenere qualche informazioni in più riguardo disponibilità e posizione in graduatoria Gps.

Il ruolo delle disponibilità

In questo senso il ministero è stato molto chiaro: aspettare o in ogni caso fare riferimento alle disponibilità che vengono pubblicate in questo periodo, può essere molto rischioso non essendoci alcuna certezza che i posti disponibili adesso siano gli stessi poi disponibili a settembre, quando l’algoritmo entrerà in funzione e inizierà ad assegnare i primi incarichi.

Questo significa che le scelte dovrebbero essere fatte a prescindere dalle sedi disponibili, non rappresentando un elemento su cui fare affidamento di qui a poco più di un mese, quando l’algoritmo verrà avviato.

Il file del ministero

In ogni caso, per verificare le disponibilità si può fare riferimento all’elenco delle scuole della provincia. E’ un file che si può scaricare in formato Excel, reso disponibile dal Ministero e contenente tutte le sedi suddivise per provincia, comune e distretto.

La reale utilità di questo file è quella di poter scegliere con consapevolezza le preferenze. Per trovare il file, si può fare riferimento al sito del Ministero. Diverso il discorso delle posizioni in graduatoria: ogni candidato può aver variato la propria posizione in seguito all’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi e in seguito al lavoro degli uffici scolastici che nei mesi scorsi hanno ripulito le graduatorie verificando i punteggi ed eventualmente rivedendo o eliminando la posizione di alcuni candidati.

La ripubblicazione delle gps

La propria posizione in graduatoria può essere cambiata per effetto di queste attività, anche se non siamo nell’anno di aggiornamento delle Gps, che verranno riaperte solo nel 2026. Conoscere la propria posizione può servire a capire le reali potenzialità di ottenere un incarico, soprattutto nelle sedi più ambite dove c’è maggiore concorrenza, ma anche in questo caso non si possono fare ragionamenti accurati al cento per cento e le variabili che possono intervenire sono moltissime.