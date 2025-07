Pubblicazione sedi disponibili 2025: si possono desumere dai file delle cattedre rimaste disponibili dopo la mobilità o i dati degli organici pubblicati dagli uffici scolastici provinciali

Non solo supplenze, naturalmente, in vista per l’estate dei docenti. Luglio e agosto sono anche i mesi delle procedure di immissioni in ruolo 2025/26. Una delle tematiche ricorrente riguarda la disponibilità dei posti. In vista della fase 1 in cui sarà possibile procedere con la scelta della provincia, i docenti coinvolti si augurano che possano essere già note le scuole disponibili.

Come capire le disponibilità

Solitamente questo avviene. Anche facendo riferimento a quanto avvenuto negli anni passati, prima delle fasi 1 e 2 delle assunzioni, normalmente vengono pubblicate le sedi disponibili. Non è una circostanza tassativa, quanto piuttosto una consuetudine. E se non si dovesse fare in tempo a pubblicare la disponibilità delle scuole?

In questo caso, per avere dei punti di riferimento da seguire in modo da effettuare le migliori scelte possibile, i docenti coinvolti potranno comunque dedurle consultando i file delle cattedre rimaste disponibili.

Sono quelle residue in seguito alle procedure di mobilità. Si può fare riferimento anche ai dati degli organici pubblicati dagli uffici scolastici provinciali.

Le disponibilità per le supplenze

Diverso invece il discorso relativo alle disponibilità per quel che riguarda la presentazione della domanda per le 150 preferenze utili a ottenere gli incarichi di supplenza in vista del prossimo anno scolastico. Solitamente, queste scelte vengono effettuate al buio, dal momento che la presentazione della domanda avviene prima o contestualmente a una pubblicazione parziale delle disponibilità.

Ricordiamo che in questo secondo caso, al contrario di quanto avviene per le immissioni in ruolo, conoscere tutte le disponibilità è utile ma molto meno “decisivo”, anche se costituisce comunque un punto di riferimento che può essere utile ai docenti. Le strategie per le migliori scelte da effettuare per la partecipazione all’informatizzazione nomine supplenze mediante presentazione delle max 150 preferenze, tramite algoritmo, possono infatti essere attuate anche senza conoscere nel dettaglio tutte le disponibilità.