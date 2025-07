Algoritmo non torna indietro: per non risultare rinunciatari conviene inserire anche l’intera provincia come preferenza finale se nessuna delle opzioni precedenti è disponibile

Ha preso oggi il via la procedura su Istanze online di presentazione delle domande per le assunzioni da prima fascia GPS sostegno. La scadenza del termine è fissata per il 30 luglio.

La sezione nelle 150 preferenze

I docenti interessati a partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi per la I fascia GPS sostegno devono presentare domanda nell’ambito delle 150 preferenze, trovando apposita sezione. E’ una procedura regolamentata dal D.M. n. 111 del 6 giugno 2024.

Sarà in questo modo possibile coprire i posti di sostegno vacanti e disponibili, residui in seguito alle immissioni in ruolo ordinarie. I docenti individuati, filmeranno un contratto di nomina in ruolo subordinata al superamento dell’anno di formazione e della prova.

Per compilare correttamente l’istanza utile all’immissione in ruolo su sostegno, bisogna fare riferimento alla stessa istanza delle Gps. I destinatari di incarico dovranno poi formalizzare accettazione esplicita della sede entro cinque giorni dall’assegnazione.

In caso di ritardo nell’accettazione, il docente destinatario di nomina decade dall’incarico.

Come non risultare rinunciatari

I candidati che hanno abilitato l’applicazione, saranno destinatari anche di notifica sull’App IO. Sono avvisi che conterranno un promemoria circa l’avvio delle domande utili a esprimere tutte le classi di concorso/tipologie di posto per le quali si risulta inclusi.

Una procedura utile anche, eventualmente, a rinunciare a una o più classi di concorso/tipologie di posto non desiderate.

Anche quest’anno l’algoritmo sarà caratterizzato dall’impostazione dell’algoritmo in base alla quale il sistema non torna indietro. Questo significa che non è possibile sperare in alcun tipo di ripescaggio. Il candidato che al proprio turno non ha riscontro nel sistema per le preferenze espresse, viene quindi considerato rinunciatario. Per ovviare a questa problematica, l’ottimizzazione della domanda dovrebbe prevedere l’inserimento dell’intera provincia come preferenza finale. Uno stratagemma che consente di avere una soluzione d’emergenza nel caso in cui nessuna delle opzioni precedenti sia disponibile.