Domanda 150 scuole: servizio “momentaneamente non disponibile” per alcuni, altri hanno già presentato istanza senza disponibilità e graduatorie

Prime ora di inoltro delle domande per le max 150 preferenze, con piattaforma che ha aperto alle 10 di oggi 17 luglio. In base alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione, ci sono candidati che sono già riusciti a inoltrare la domanda nelle prima ore di disponibilità.

Informazioni fuorvianti

Sono candidati che avevano già le idee chiare, non essendo al primo inoltro, e che segnalano di essere anche abbastanza fatalisti, affidandosi anche alla sorte e per questo non volendo eccedere con la ricerca di informazioni che potrebbero essere utili ma anche fuorvianti, come disponibilità provvisorie e aggiornamenti delle gps dopo le ripubblicazioni.

Sono docenti che non avrebbero cambiato le loro preferenze in base alle eventuali modifiche di posizione in graduatoria, tesi del resto sostenuta anche dal ministero soprattutto in base alle disponibilità.

Primi problemi del sistema

Alti docenti segnalano di avere avuto difficoltà a connettersi alla piattaforma, visualizzando il messaggio “momentaneamente non disponibile”. Può dipendere da un sovraccarico di accessi in queste prima ore, una circostanza che avevamo preventivato e che si è verificato anche negli anni passati. Le prime e le ultime ore della finestra temporale dovrebbero essere evitate perché più a rischio di malfunzionamento del sistema legato ad accessi eccessivi.

I candidati devono ricordare di inserire nella domanda le scuole presso cui si desidera lavorare, dando priorità agli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno. Importante anche inserire i codici dei comuni e dei distretti scolastici di interesse. Ci sono poi gli spezzoni orari, utili per chi vuole accettare supplenze su frazioni di cattedra.