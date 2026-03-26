Punteggio di continuità: perdono tutto i docenti in caso di passaggio da sostegno a posto comune anche senza cambiare scuola

Nelle graduatorie interne e in caso di trasferimento da sostegno a posto comune, le conseguenze per il punteggio sono chiare: si perde punteggio di continuità anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nella stessa scuola.

Il punteggio spettante

È la conseguenza degli effetti della normativa sul punteggio spettante in caso di trasferimento nella scuola di titolarità su altra tipologia di posto.

Non basta non modificare la scuola di titolarità in caso di ottenimento di trasferimento. Se si passa da sostegno a posto comune, viene meno il diritto alla stessa valutazione del punteggio.

Spesso il fatto che un trasferimento su altra tipologia di posto non faccia scattare modifiche nella scuola di titolarità, fa pensare che si possa mantenere il punteggio. Se però cambia la tipologia di posto in cui il docente è titolare, questo ha effetti sul punteggio. Questo perché in seguito al trasferimento, il docente viene inserito in un’altra graduatoria relativa ai titolari su posto comune.

La valutazione del servizio

Il passaggio richiesto e ottenuto comporta l’interruzione della continuità, che si riflette direttamente sul venir meno del punteggio maturato come titolare sul sostegno.

Per avere diritto al punteggio di continuità, il servizio continuativo deve essere svolto nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto. Stesso discorso per la valutazione del punteggio di servizio, che cambia in seguito al trasferimento da sostegno a posto comune.

Il diritto di raddoppiare il punteggio per ogni anno di servizio in ruolo svolto sul sostegno vale solo per docenti titolari sul sostegno. Chi ottiene trasferimento su posto comune da sostegno perde il diritto di raddoppiare il punteggio poiché non è più titolare sul sostegno, ma su posto comune.

FAQ

1. Si perde il punteggio di continuità passando da sostegno a posto comune?

Sì. Il passaggio da sostegno a posto comune comporta l’interruzione della continuità, anche se si resta nella stessa scuola.

2. Cambiare tipologia di posto senza cambiare scuola incide sul punteggio?

Sì. Anche senza cambiare scuola di titolarità, il cambio di tipologia di posto (da sostegno a comune) modifica la valutazione del punteggio.

3. Perché si perde il punteggio maturato sul sostegno?

Perché con il trasferimento il docente viene inserito in una diversa graduatoria interna, relativa ai titolari su posto comune.

4. Il punteggio di continuità quando si mantiene?

Si mantiene solo se il servizio continuativo è svolto nella stessa scuola e sulla stessa tipologia di posto.

5. Si mantiene il raddoppio del punteggio di servizio passando a posto comune?

No. Il raddoppio del punteggio per il servizio sul sostegno vale solo per i docenti titolari su sostegno e si perde con il trasferimento su posto comune.