Numero di aspiranti Gps in ogni provincia: comunicazioni con dati riferiti alle singole realtà potranno impattare sugli interpelli

Mandata in archivio la procedura di presentazione delle domande relative all’aggiornamento Gps 2026 valide per tutto il prossimo biennio, i candidati non possono adesso fare altro che aspettare che uffici scolastici e scuole polo lavorino le domande per procedere con la stesura degli elenchi validi per il prossimo anno e non solo, in vista come prima tappa dell’assegnazione degli incarichi a tempo determinato mediante algoritmo in estate e a quelli finalizzati alle immissioni in ruolo (prima a tempo determinato, poi con contratto di ruolo), mediante scorrimento prima fascia Gps sostegno e mini call veloce. Procedure che quest’anno in ogni caso verranno dopo le assunzioni su posti residui dai nuovi elenchi regionali per il ruolo riservati a idonei e vincitori (domande probabilmente da metà aprile).

A luglio le max 150 preferenze

Prima ci sarà però la fondamentale procedura di presentazione delle domande per le max 150 preferenze, da presentare presumibilmente a fine luglio (data tutta da confermare, considerato l’anticipo della presentazione delle Gps che potrebbe comportare a cascata ulteriori anticipi). Proprio in vista di questa procedura, molti candidati si chiedono se è possibile conoscere il numero di aspiranti presenti nelle GPS di una determinata provincia.

Ora come ora non ci sono fonti che consentano di ottenere elenchi disponibili con dati ufficiali sulla consistenza delle GPS. Ma è possibile che possano arrivare in un secondo momento, eventualmente con dati che fanno riferimento alle singole province.

La disponibilità per le province

Resterebbe però, come spiegato dal ministero, una questione meramente indicativa, considerato che l’assegnazione delle supplenze è strettamente connessa a circostanze contingenti che potranno essere definite unicamente dopo mobilità / immissioni in ruolo / assegnazioni provvisorie.

Ecco perché non si può fare affidamento al dato numerico delle GPS fine a sé stesso. Bisogna sempre commisurare i dati con il numero di scuole per provincia e confrontarlo con l’eventuale situazione che si potrebbe venire a creare.

Un elemento da considerare riguarda le scelte dei laureandi in Scienze della formazione circa la possibilità di inserimento in seconda fascia per il sostegno, comportamento che potrebbe avere un impatto diretto sugli interpelli.

FAQ

1. Cosa succede dopo la chiusura delle domande GPS 2026?

Gli Uffici scolastici e le scuole polo avviano la valutazione delle istanze per pubblicare le graduatorie valide per il prossimo biennio.

2. Quando si presenterà la domanda per le 150 preferenze?

È prevista indicativamente a fine luglio, anche se la data potrebbe essere anticipata.

3. È possibile conoscere il numero di candidati nelle GPS di una provincia?

Al momento no. Non esistono dati ufficiali pubblici sulla consistenza delle GPS per singola provincia.

4. Perché i numeri delle GPS sono poco indicativi per le supplenze?

Perché le assegnazioni dipendono da variabili come mobilità, immissioni in ruolo e disponibilità effettive dei posti.

5. Quali fattori possono influenzare le graduatorie GPS?

Tra questi, le scelte dei laureandi in Scienze della formazione e il loro inserimento in seconda fascia sostegno, che può incidere anche sugli interpelli.