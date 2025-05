Corsi Indire sostegno: il ministero decide per la proroga al 7 giugno della scadenza per l’iscrizione in piattaforma delle Università

Il ministero ha deciso di consentire una proroga dal 3 al 7 giugno per l’inserimento che le università devono effettuare sull’apposita piattaforma per l’attivazione dei corsi Indire utili alla specializzazione sul sostegno. Sono i corsi organizzati ai sensi dell’art. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Proroga al 7 giugno

La decisione è di ieri, e il ministero l’ha resa nota con un avviso del 29 maggio 2025. Questi quattro giorni in più saranno utili per consentire al maggior numero di atenei possibili di presentare la propria offerta formativa che, unitamente a quella Indire, consentirà finalmente la pubblicazione dei bandi per l’avvio dei corsi di specializzazione abbreviati riservati ai triennalisti e agli specializzati estero in attesa di riconoscimento (che rinunceranno a qualunque contenzioso).

Secondo ciclo per i triennalisti “mobili”

Un ritardo di ulteriori quattro giorni che sicuramente non gioca a favore del rispetto delle tempistiche da parte del ministero per la conclusione dei Corsi stessi, avviati con notevole ritardi rispetto alle aspettative. A questo va aggiunto che questo è solo il primo ciclo che il ministero bandirà entro la fine del 2025, e che il secondo ciclo potrebbe essere avviato subito dopo. Al secondo ciclo potranno partecipare molti candidati che per assenza di requisiti resteranno fuori da questa prima tornata. Il pensiero va inevitabilmente a coloro i quali non riescono a perfezionare il requisito per accedere ai corsi per triennalisti, dal momento che l’anno in corso non vale per il conteggio dei tre di servizio negli ultimi cinque.

Tfa a rischio rinvio a settembre

Anno che invece potranno far valere in vista del secondo ciclo di percorsi abilitanti, previsto dal ministero proprio per ampliare il più possibile la platea di partecipanti. Resta il malumore che accompagna l’avvio di questi percorsi di specializzazione semplificati rispetto al Tfa. E proprio in merito al Tfa decimo ciclo, si registra il fatto che è trascorsa un’ulteriore settimana senza che ci siano notizie circa una possibile data per l’indizione del bando. Resta probabile l’ipotesi che il ministero voglia far partire in contemporanea questo doppio canale di specializzazione sul sostegno. Ma c’è anche l’ipotesi che possa slittare a settembre.