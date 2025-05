Corsi Indire sostegno: piattaforma aperta fino al 3 giugno, 25.200 posti per le Università

Nuovo decisivo passaggio verso l’avvio dei Corsi di specializzazione per il sostegno riservati a triennalisti e specializzati estero. I percorsi saranno disponibili presso Indire e Università, sempre in convenzione con Indire ma non necessariamente.

L’avvio dei percorsi

Da parte di Indire è già arrivata al Ministero la disponibilità per circa 19.000 posti. Nelle scorse ore il ministero ha presentato richiesta ufficiale alle Università di comunicare il potenziale formativo per autorizzare i percorsi. Ora il ministero attende di raccogliere la manifestazione di interesse da parte delle Università in modo da avviare i percorsi per i triennalisti.

Ci sono 20.700 posti disponibili, soprattutto per scuola primaria (12300). Il resto è equamente ripartito tra infanzia e secondaria di primo grado. Pochi i posti per secondaria di secondo grado (1800).

Ora tocca alle Università rendere nota la propria proposta in modo che il ministero comprenda il massimo del potenziale formativo distinto per grado di istruzione scolastica.

I psoti per gli specializzati estero

Ci sono poi i 4.500 per gli specializzati estero, in questo caso distribuiti equamente (1125). Chi possiede i requisiti del comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 potrà iscriversi.

Le Università hanno tempo fino al 3 giugno per presentare le proprie proposte di attivazione in piattaforma. La finestra temporale è stata aperta ieri 23 maggio.

Non sono da escludere ulteriori avvisi per acquisire manifestazioni di interesse per ulteriori percorsi di specializzazione per le attività di sostegno. Il limite è di 52.662 posti per i docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque.