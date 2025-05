Corsi Indire sostegno 2025: avvio tra un mese, termineranno a dicembre con un esame finale

Manca ancora una data ufficiale, ma è praticamente certo ormai che i Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno prenderanno il via tra circa un mese, alla fine di giugno. Termineranno a dicembre 2025, compresi quelli appartenenti al secondo ciclo che il ministero ha intenzione di bandire per consentire a chi resta fuori dai requisiti di questo primo ciclo di rientrare successivamente.

I crediti da conseguire

Il primo obiettivo del ministero, tramite Indire, è quello di specializzare circa 19mila docenti, poi ci saranno quelli che si specializzeranno con gli equivalenti corsi universitari. I percorsi sono rivolti a triennalisti e specializzati estero in attesa di riconoscimento.

Confermata la modalità interamente online dell’erogazione dei corsi. I triennalisti riusciranno a ottenere da questi percorsi 40 crediti formativi in almeno quattro mesi, senza obbligo di tirocinio. I docenti con titolo estero arriveranno a ottenere 48 crediti formativi (inclusi 12 di tirocinio). Ma chi può vantare almeno un anno di servizio in Italia, ne dovrà ottenere solo 36 considerato che verrà esentato dal tirocinio.

I costi

Le lezioni saranno erogate in modalità telematica sincrona, con una quota massima del 10% in modalità asincrona. Sincroni invece i laboratori. L’unico elemento in presenza di questi corsi sarà il tirocinio e l’esame finale (colloquio su un elaborato scritto relativo a un caso scelto dal corsista, incentrato sulle strategie metodologiche e all’uso di strumenti digitali per l’inclusione).

Il costo per i triennalisti sarà al massimo di 1.300 euro, leggermente più alto per i docenti con titolo estero. Per loro il costo sarà di 1.500 euro per i percorsi da 48 crediti e 900 euro per quelli da 36 crediti.