Primo ciclo corsi di specializzazione sul sostegno al via: resta fuori l’anno scolastico in corso per il servizio, ma c’è la speranza del secondo ciclo

L’anno scolastico in corso non varrà per il computo dei tre anni di servizio su posto di sostegno utili per iscriversi ai Corsi Indire per il sostegno come triennalisti. Dopo le incertezze delle ultime settimane sulla possibilità di ricorrere anche al 2024/25 per perfezionare il requisito, arriva la parola definitiva del ministero che esclude questa possibilità.

L’anno scolastico in corso

Era già stato sancito peraltro nell’Allegato B del DM 75/2025, in cui è espressamente indicato che possono partecipare a questo primo ciclo di corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, avranno perfezionato un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Ogni anno di servizio è valido per accedere ai corsi se il servizio prestato raggiunge almeno 180 giorni. Vale anche quello prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Nel caso del servizio prestato nella scuola dell’infanzia, deve essere stato perfezionato entro il 30 giugno.

Le assenza consentite

Chi avrà i requisiti per iscriversi ai corsi deve mettere in conto una partecipazione della durata di almeno quattro mesi, che termineranno entro il 31 dicembre 2025. Entro questa data potrebbe anche essere attivato il secondo ciclo, cui in questo caso rientrerebbero anche i docenti che raggiungono il perfezionamento del servizio richiesto mediante l’anno scolastico in corso. Il regolamento consente di assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.