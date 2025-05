Ricorso al TAR Lazio sulla continuità didattica: gli ultimi aggiornamenti sull’audizione del giudice

Molti docenti, contrari alla nuova normativa sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia (ma anche quelli favorevoli, per motivi opposti) aspettano novità dal recente sul ricorso al TAR Lazio contro la continuità didattica, le cui domande da parte delle famiglie scadono tra una settimana, il 31 maggio.

La decisione del giudice

A che punto siamo? Il giudice del TAR Lazio ha concluso l’audizione delle parti. Il suo compito è stato quello di raccogliere le memorie depositate da tutti gli intervenuti. Non ci sono colo le organizzazioni sindacali a promuovere il ricorso, contrari a questo tipo di continuità didattica. Oltre a UNAMS e CGIL, sono contrarie anche alcune associazioni genitoriali in opposizione. Va detto che altre sono favorevoli, come il Moige e Fish.

Ma questa nuova normativa che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, scavalcando in parte anche le posizioni in Gps, ha molti detrattori.

Ordinanza nei prossimi giorni

Siamo in attesa della pubblicazione dell’ordinanza del TAR. Secondo le prime indiscrezioni, il giudice si è riservato di emettere un’ordinanza nei prossimi giorni. Ordinanza che potrebbe essere sospensiva, in attesa della decisione di merito o autorizzativa. In questo secondo caso, si andrebbe avanti con la procedura di conferma, in attesa del giudizio di merito, che dovrebbe arrivare a settembre, in concomitanza con l’avvio della scuola.