Conferma docente di sostegno: ambiti territoriali dovranno verificare se i destinatari rientrano nel primo bollettino delle nomine tramite algoritmo

Ancora pochi giorni a disposizione delle famiglie, fino al 31 maggio, per presentare domanda di conferma del docente di sostegno anche per il prossimo anno. Poi sarà la volta delle verifiche del caso, a quel punto entro il 31 agosto, l’ambito territoriale confermerà i docenti che dopo le operazioni avviate dall’algoritmo con il primo bollettino delle supplenze, otterranno un incarico.

Come dare disponibilità

Il docente che ha dichiarato la propria disponibilità verrà confermato nella stessa sede e rinuncerà a nuovi incarichi tramite informatizzazione nomine supplenze.

Il docente darà la disponibilità alla conferma durante la compilazione dell’istanza delle 150 preferenze, selezionando un’apposita spunta. Da capire come ci si dovrà comportare in caso di docente che segue due alunni, se arriva solo la richiesta di conferma per uno.

Il ruolo dell’algoritmo

La procedura di conferma viaggerà di pari passo con l’algoritmo. Sarà compito degli ambiti territoriali verificare che i docenti destinatari di richiesta di conferma rientrano nel primo bollettino delle nomine. In caso positivo, si procede alla conferma e all’esclusione dal bollettino.

Il docente che accetta la conferma viene escluso dall’algoritmo delle supplenze standard. Non viene invece escluso dall’assegnazione degli incarichi finalizzati al ruolo da GPS, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, e altre procedure.