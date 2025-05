Conferma docente con incarico parziale: come sarà possibile il completamento dell’orario, ore residue rientreranno nel sistema di attribuzione GPS?

Tra i tanti punti controversi chiariti dal ministero nell’ambito della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, ancora manca qualche ulteriore specifica per quel che concerne la gestione della continuità di un insegnante con un incarico parziale. L’esempio classico è quello di un docente che insegna su sole 9 ore, ma vale anche per tutti gli altri casi di incarico parziale.

La domanda per le 150 preferenze

Non sono pochi i docenti che si trovano in questa situazione, e che rischiano di trovarsi in serio imbarazzo nel momento in cui dovessero essere destinatari di una richiesta di conferma da parte della famiglia del proprio studente. Accettare oppure no? Detto che c’è ancora molto tempo per fornire la risposta definitiva, urgono chiarimenti da parte del ministero.

La manifestazione di volontà del docente di accettare o meno la conferma sul posto dell’anno scorso, infatti, sarà espressa nel momento in cui si presenterà in estate (finestra temporale ancora da definire da parte del ministero) la domanda per le 150 preferenze, procedura cui devono anche partecipare i docenti interessati dalla procedura di continuità.

Il completamento di orario

In quell’occasione, ci sarà la possibilità tramite apposita spunta a domanda dirette, di dare o meno la disponibilità ad accettare la conferma sulla cattedra sullo scorso anno di cui si è stati destinatari entro il 31 maggio da parte della famiglia dello studente. Fino ad allora ci sarà tempo per chiarire ulteriori punti, come questo dell’incarico parziale. Sarà necessario che i docenti abbiano tutti gli elementi necessari per decidere al meglio cosa fare.

In questo caso specifico, il ministero nonostante domanda diretta da parte di sindacati sollecitati dai docenti coinvolti in questa casistica, non ha ancora chiarito se e come sarà possibile ottenere il completamento dell’orario. Da chiarire anche se le ore residue rientreranno nel sistema di attribuzione GPS.