Continuità sostegno legata alla posizione in GPS: non si potrà scavalcare un docente con punteggio più alto

I recenti chiarimenti del ministero sulla nuova norma che consente di confermare il docente di sostegno su richiesta della famiglia hanno in parte rasserenato quanti erano già sul piede di guerra temendo si trattasse di una norma che avrebbe integralmente stravolto le posizioni in graduatoria, calpestando i diritti acquisiti di chi ha faticosamente conquistato un posto di rilievo nelle Gps e attende a settembre le nuove convocazioni mediante algoritmo.

La posizione in Gps

Il presupposto da cui bisogna partire è che la nuova norma sulla continuità sul sostegno è legata alla posizione in GPS. Il presupposto fondamentale è che la richiesta di continuità non consentirà di scavalcare un docente con punteggio più alto. Con una eccezione: e cioè che entrambi i docenti che si contendono un posto rientrino nel primo bollettino. In questo caso, se il docente con continuità viene confermato nella scuola, anche se ha un punteggio più basso, otterrà la cattedra, mentre l’altro verrà assegnato su altra sede.

Di qui derivi direttamente un secondo principio, e cioè che la continuità didattica si applica solo ai docenti nominati con il primo bollettino. Secondo la normativa, infatti, l’incarico di supplenza confermato va assegnato entro il 31 agosto, quindi sarà valido solo per i docenti presenti nel primo bollettino.

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia

I docenti che otterranno una supplenza nei turni successivi, ottobre, novembre o dicembre, non avranno diritto a essere riconfermati, semplicemente perché quella sede non sarà più disponibile.

Questo significa che un docente in prima fascia con elenco aggiuntivo non si potrà mai veder scavalcato da uno in seconda fascia in virtù della richiesta di conferma da parte della famiglia. I docenti che si trovano in seconda fascia potranno ottenere la conferma solo nel caso in cui siano destinatari di supplenza nel primo bollettino. Nel caso in cui il primo bollettino non riesca ad arrivare all’elenco aggiuntivo della prima fascia, non arriverà nemmeno alla seconda fascia. Questo renderà impossibile la conferma di quel docente.