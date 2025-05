Classi di concorso in esubero: le province dove le immissioni in ruolo 2025 sono in bilico

C’è già un elenco di classi di concorso in esubero figlie dei risultati odierni sugli esiti della mobilità docenti in vista del prossimo anno scolastico. Prima indicazioni che possono essere indicative dello scenario che andrà a configurarsi entro la fine dell’anno in vista delle lezioni di settembre. Le pubblicazioni sono da parte dei singoli Uffici scolastici regionali, e sono in continuo aggiornamento.

Cosa comporta la classe in esubero

Oggi sono stati resi noti i risultati delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, con gli esiti relativi ai trasferimenti e ai passaggi di cattedra o di ruolo. Alla luce di questi dati, gli Uffici scolastici provinciali stanno già provvedendo a comunicare le classi di concorso in esubero. Sulla base di questi dati, si possono iniziare a fare proiezioni inerenti le future immissioni in ruolo.

Ma cosa succede se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale? L’effetto immediato è che dal ministero non vengono autorizzate immissioni in ruolo per quella specifica tipologia. Questo significa che laddove si configurano situazioni di esubero, non si può procedere con nuove assegnazioni a tempo indeterminato in quella classe.

Il perdente posto

Il ministero però può provvedere a risolvere queste situazioni, e in molti casi l’esubero può essere riassorbito. Questo significa che si tratta di dati sicuramente indicativi da tenere presente ma non tassativi e soprattutto definitivi.

In ogni caso appartenere a una classe di concorso in esubero non essendo perdente posto non preclude la possibilità di presentare domanda di utilizzazione.