Prova orale Pnrr 2 annullata per irregolarità: tutto da rifare per gli esami di scuola primaria, mancava la domanda disciplinare a Cagliari

In attesa della pubblicazione dei voti minimi per accedere alla prova orale del concorso scuola Pnrr 2 per la scuola secondaria, arriva notizia di un nuovo pasticcio che getta ulteriori ombre sulla regolarità di questo secondo concorso scuola in ambito Pnrr, che dovrebbe consentire al ministero, insieme al Pnrr 3 da bandire entro la fine dell’anno, di rispettare gli impegni in termini di assunzioni docenti presi con Bruxelles.

Orale da rifare

E’ ancora in corso la procedura di verifica della situazione inerente gli errori segnalati in due sessioni della prova scritta rivolta ai candidati della scuola secondaria di I e II grado, verifica che sta bloccando la pubblicazione dei voti minimi impedendo dunque ai candidati di conoscere il proprio futuro e al concorso per la secondaria di procedere con gli orali stessi.

Adesso però arrivano notizie anche di problemi relativi la prova orale della scuola primaria. Secondo Open e Scuolainforma, a Cagliari una prova della scuola primaria è stata annullata per tutti i candidati. Il motivo è che la Commissione esaminatrice ha omesso di far estrarre la domanda disciplinare il giorno della prova stessa. Un passaggio fondamentale che invalida la procedura.

Tutti promossi, ma non è valido

La dimenticanza della Commissione d’esame di un passaggio fondamentale per la prova orale del concorso PNRR rischia di invalidare l’intera procedura. Sarebbe successo a Cagliari dove i candidati della scuola primaria esaminati al primo turno del 28 marzo 2025 sono stati tutti promossi. Risultato vanificato, dal momento che sarà necessario rifare la prova perché non è stata estratta la domanda disciplinare. E quindi i risultati ottenuti, con punteggi alti, sono valutati ‘falsati’.

L’Ufficio scolastico regionale della Sardegna avrebbe deciso di annullare la prova orale per “irregolarità nella somministrazione del quesito“. Prevista per i candidati coinvolti nuova prova a maggio.

