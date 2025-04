Seconda fascia GPS: dal 14 aprile chi è inserito per la stessa classe di concorso dichiara solo i titoli non dichiarati all’atto di inserimento

Tra dieci giorni sarà possibile procedere con l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. Domande dal 14 al 25 aprile per tutti gli aventi diritto. Una procedura che viene attivata dal ministero negli anni intermedi dell’aggiornamento delle Gps, avvenuto nel 2024 e che avverrà nuovamente nel 2026.

Gli inserimenti negli elenchi aggiuntivi

Ma ci sono una serie di incertezze da parte dei docenti interessati alla procedura, relativamente i requisiti e le necessità cui adempiere. Chiarisce alcuni aspetti Orizzonte Scuola.

I candidati che sono già inseriti in seconda fascia GPS per la stessa classe di concorso che conseguono l’abilitazione entro 29 aprile /30 giugno in relazione ai titoli, devono dichiarare solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

Si tratta di titoli la cui validità si riferisce solo alle graduatorie degli elenchi aggiuntivi. Questo significa che vanno presi in considerazione solo i titoli già dichiarati entro il 24 giugno 2024 per la stessa classe di concorso.

Differenza tra prima e seconda fascia

Ciò non toglie che i candidati hanno la possibilità di aggiungere nuovi titoli non dichiarati, purché ne siano in possesso sempre entro la data del 24 giugno 2024. Naturalmente la loro validità scatterà per l’anno scolastico 2025/26 solo ai fini dell’elenco aggiuntivo.

I candidati che invece si inserisce direttamente nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia per classe di concorso/posto di sostegno per il quale non erano presenti in seconda fascia, dovranno inserire i titoli di cui sono in possesso e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024. E’ questo il termine ultimo indicato dal ministero per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.

