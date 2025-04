Risultati prova scritta concorso docenti 2025 secondaria: tutto fermo per l’elenco dei voti minimi di accesso all’orale, ministero sta lavorando “a una serie di procedure“

Passano i giorni ma non ci sono ancora novità, e contestualmente cresce preoccupazione e insofferenza da parte dei diretti interessati, per quel che riguarda gli orali del Pnrr 2. Le incertezze riguardano il concorso per la scuola secondaria per il bando DDG n. 3059/2024. In virtù della nuova normativa inerente la soglia minima per l’accesso all’orale, senza la pubblicazione dei voti minimi nessun candidato può sapere se ha diritto ad andare avanti nella procedura.

Gli elenchi

Nonostante sia passato diverso tempo dalla prova scritta, ancora non ci sono novità, con l’aggiunta delle modifiche ai punteggi con l’aggiunta dei due punti assegnati per via del pasticcio dei quesiti sbagliati.

I sindacati stanno sollecitando ma il ministero non ha ancora fornito tempistiche plausibili, dal momento che sono in corso una serie di procedura abbastanza complesse. Sia Anief che Gilda degli Insegnanti stanno provando a incalzare il Ministero, nella speranza che la pubblicazione dell’elenco completo dei quesiti risultati errati e l’individuazione di criteri oggettivi per la revisione delle prove arrivino presto.

Da parte di FLCGIL richieste che hanno poi determinato addirittura un’interrogazione parlamentare.

E’ passato ormai un mese dalla conclusione delle prove, messe in calendario tra il 25 e il 27 febbraio. Da allora solo l’incertezza dei due punti in più o in meno rispetto al punteggio visualizzato a schermo nella giornata della prova in virtù dei quesiti sbagliati.

Scadenza di luglio

Il tempo stringe, perché intenzione del ministero era concludere la prova entro luglio per poter procedere con le assunzioni in ruolo già dall’anno scolastico 2025/26. Senza dimenticare che all’orizzonte c’è il Pnrr 3, che dovrebbe essere bandito entro fine anno e per il quale il ministero stesso vorrebbe evitare la sovrapposizione con il Pnrr 2, come già accaduto tra Pnrr 1 e Pnrr 2.