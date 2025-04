Nuovo bando docenti all’estero: domande entro il 3 aprile, può partecipare anche chi non è abilitato

C’è tempo fino al prossimo 3 aprile per presentare domande di partecipazione ai bandi Maeci riservati a docenti e dirigenti scolastici all’estero. Il bando è stato pubblicato lo scorso 4 marzo in Gazzetta Ufficiale. I docenti interessati, possono fare riferimento alla piattaforma predisposta online dove inoltrare le istanze di partecipazione, raggiungibile a questo indirizzo. L’accesso al portale è possibile se in possesso di SPID.

Requisiti per i docenti

certificazione della conoscenza della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall’articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022 come modificato dal Decreto Dipartimentale MIM del 21 novembre 2024, n. 2813.

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 “Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea”;

aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.

Per quanto riguarda invece i requisiti professionali è necessario essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria.

Il sostegno

C’è possibilità di assunzione anche per i docenti di sostegno. In questo caso, oltre ai requisiti validi per il posto comune, è necessario essere in possesso di specializzazione. Chi è in possesso di cattedra su posto di sostegno della scuola secondaria, ma non abilitato, può presentare domanda solo per il posto di sostegno.