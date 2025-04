Stipendio docenti aprile 2025 quando arriva: cambiano le date per la visualizzazione degli importi per la manutenzione Noipa, ma non gli accrediti

Aprile è appena iniziato ma già docenti e ata si chiedono quando arriverà lo stipendio, considerato anche che siamo nel mese delle festività di Pasqua, e per questo diventa ancora più importante riuscire a ottenere la retribuzione in tempo utile per affrontare qualche spesa extra.

La manutenzione programmata

La cattiva notizia è che aprile sarà interessato da un periodo di manutenzione programmata straordinaria di sistema da parte di NoiPA, che comporterà inevitabili ritardi nella visualizzazione degli importi relativi al mese di aprile. Naturalmente questo non avrà alcun impatto sulla data di ricezione dello stipendio, che resta slegata dalle questioni tecniche di NoiPA.

Quello che cambierà sarà invece la tempistica di visualizzazione degli importi netti degli stipendi NoiPA. Inevitabile che si dovrà aspettare qualche giorno in più per consentire la conclusione della manutenzione del sistema, già in corso. Secondo il portale dedicato alla pubblica amministrazione, la manutenzione iniziata il 24 marzo scorso si completerà il prossimo 7 aprile 2025.

In questi giorni l’accesso all’area personale e all’app NoiPA è limitato, in alcuni casi addirittura precluso.

I pagamenti

Questo comporterà l’impossibilitò di visualizzare gli importi in questi primi giorni del mese, come avviene di solito.

Quando sarà possibile visualizzare l’importo netto dello stipendio di aprile 2025 sulla piattaforma NoiPA? Se la manutenzione rispetterà la programmazione prevista, senza intoppi, sarà possibile a partire da lunedì 7 aprile 2025, al termine del periodo di manutenzione.

Al contrario della visualizzazione degli importi netti, la pubblicazione del cedolino e la data di accredito degli stipendi di aprile 2025 sui conti correnti del personale scolastico non cambiano né subiscono ritardi. La visualizzazione degli importi è prevista dal 7 aprile 2025 in poi, la pubblicazione del Cedolino avverrà intorno al 15/18 aprile 2025 mentre l’accredito dello stipendio è previsto per mercoledì 23 aprile 2025.