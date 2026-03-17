Proroga Gps 2026: per il momento stop alle domande, si resta in attesa di una riapertura straordinaria

All’indomani della chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande utili per l’aggiornamento GPS 2026 valido per il prossimo biennio, non ci sono ancora comunicazioni da parte del ministero circa una possibile proroga che possa compensare i disservizi che hanno caratterizzato le ultime ore di inoltro delle istanze.

I motivi dello stop

Ma cosa è successo? Nella giornata di lunedì, l’ultima utile per l’invio delle domande valide per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, la mattinata è stata contraddistinta da un disservizio del portale Istanze Online, deputato a raccogliere le istanze dei partecipanti interessati.

Al momento non ci sono dati statistici che possano stabilire quanti siano gli utenti potenzialmente danneggiati dal disservizio. Va detto che il down del sito è durato poche ore e che già a partire dalla tarda mattinata il portale era nuovamente raggiungibile. Se è vero che non è mai una buona idea aspettare l’ultimo giorno utile per inviare la domanda, è altrettanto vero che si tratta di una scelta assolutamente legittima, in quanto rientra nelle tempistiche individuate dal ministero.

La riapertura straordinaria

Difficile capire il motivo del malfunzionamento di Istanze Online, considerato che in tutti i giorni precedenti di presentazione delle istanze durante la finestra temporale non era stato segnalato alcun problema. I motivi potrebbero essere principalmente due: un picco di accessi causato proprio dalla necessità di provvedere all’invio della domanda da parte di chi ancora non aveva provveduto e la concomitanza, con sovrapposizione, tra l’ultimo giorno utile per l’aggiornamento GPS e il primo valido per la presentazione delle domande per la mobilità.

Come detto, al momento non è stata comunicata alcuna proroga da parte del ministero, nonostante le richieste di molti utenti. La finestra temporale, per ora, è stata chiusa: resta da vedere se si deciderà nei prossimi giorni per una riapertura straordinaria che consenta di compensare le ore di malfunzionamento del sito Istanze Online.