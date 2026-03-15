GPS 2026: graduatorie e luglio, chi verrà inserito “a pettine” o “in coda”

Come funziona l’inserimento con riserva nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)? L’inserimento con riserva è una possibilità offerta a coloro i quali non perfezionano il conseguimento del titolo in tempo per la chiusura della presentazione delle domande di aggiornamento ma riescono a farlo entro una data indicata dal ministero come limite massimo possibile.

Specializzazione sostegno e abilitazione

È il caso dei docenti che si stanno specializzando sul sostegno mediante TFA sostegno X ciclo o secondo ciclo Indire, ma anche di chi sta conseguendo l’abilitazione mediante percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU. Sono tutti docenti che stanno provando a inserirsi nelle GPS 2026 con riserva entro il 16 marzo.

Per loro la normativa prevede la possibilità di inserimento a pieno titolo nella graduatoria quando conseguiranno il titolo e scioglieranno la riserva, a patto che riescano a farlo entro il 30 giugno. Proprio in quest’ottica è stata modificata la normativa che prevede il perfezionamento del secondo ciclo Indire entro 4 mesi, abbreviandolo a tre mesi per far rientrare questi docenti nello scioglimento della riserva.

Le istanze che possono essere presentate entro domani 16 marzo daranno origine alle graduatorie che solitamente vengono pubblicate a luglio. Il fatto che quest’anno la procedura di aggiornamento delle GPS sia stata anticipata può far pensare anche a un anticipo della pubblicazione delle graduatorie, ma è una circostanza tutta da verificare. Difficilmente però potranno essere pubblicate prima di luglio, considerato che il 30 giugno è il limite per lo scioglimento della riserva.

Gli inserimenti a pettine e in coda

Tutti coloro i quali riusciranno a sciogliere la riserva saranno inseriti nella posizione spettante in base al proprio punteggio, a pettine, quindi nella posizione determinata dal punteggio rispetto a quello degli altri candidati.

C’è tempo per sciogliere la riserva nella finestra temporale prevista dal Ministero tra il 15 giugno e il 2 luglio, ma il titolo può essere conseguito entro il 30 giugno.

Saranno possibili anche inserimenti “in coda”, relativi alla finestra straordinaria nel secondo anno di vigenza delle GPS. Una possibilità riservata a chi conseguirà nuovi titoli successivamente all’aggiornamento principale.