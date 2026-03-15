Scuole chiuse per maltempo lunedì 16 marzo: situazione in evoluzione per tutta la settimana

Siamo alla vigilia della primavera, ma come ormai noto gli ultimi giorni di marzo sono spesso caratterizzati dagli ultimi sprazzi di inverno e questo 2026 non fa eccezione. A tal punto che la prossima settimana sarà caratterizzata dalla necessità di lasciare scuole chiuse in diversi comuni della nostra penisola per prevenire eventuali disagi legati agli spostamenti in virtù del maltempo.

La situazione meteo

Il maltempo colpirà, secondo le previsioni, gran parte dell’Italia meridionale e insulare. I fenomeni meteorologici maggiormente attesi riguardano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. In altri casi si limiteranno a forti raffiche di vento e mari molto mossi sull’intero territorio regionale.

Per questo, già da domani lunedì 16 marzo la settimana si aprirà con diverse scuole chiuse a causa dell’allerta meteo arancione. Le regioni maggiormente colpite sono Calabria e Sicilia, ma la situazione è da monitorare anche in altre aree con allerta gialla in Basilicata e Puglia, in base al bollettino della Protezione Civile.

Situazione quindi in evoluzione e da monitorare, con maltempo previsto nella giornata di lunedì, ma che non darà tregua anche martedì 17 e mercoledì 18.

Le scuole chiuse

Le previsioni parlano dell’arrivo di piogge persistenti, con fenomeni spesso abbondanti tra Sicilia e Calabria. Il maltempo coinvolgerà in generale anche buona parte del Centro-Sud. Per il momento l’elenco delle scuole chiuse riguarda solo Sicilia e Calabria, ma la situazione è in costante aggiornamento e quindi potrebbero esserci novità già a partire da lunedì, con uno scenario da monitorare anche nei giorni successivi della settimana, durante i quali il maltempo potrebbe continuare a interessare altre regioni del Centro-Sud.

Per avere la situazione aggiornata delle scuole chiuse è bene fare riferimento ai comunicati ufficiali dei siti dei comuni di riferimento.