Aggiornamento GPS 2026: da domani valutazione titoli, poi pubblicazione delle graduatorie

Con la conclusione prevista oggi della finestra temporale per l’invio delle domande utili all’aggiornamento delle graduatorie GPS (a meno di proroghe dell’ultim’ora, considerato che da stamattina il servizio Istanze Online non è raggiungibile), il ministero potrà procedere con la seconda fase dedicata all’analisi delle domande stesse.

L’assegnazione delle nomine

La procedura inizierà già da domani, sulla carta, considerato che l’obiettivo del ministero, anticipando la procedura di presentazione delle domande, è proprio quello di dare il maggior tempo possibile alle segreterie per analizzare le istanze in modo da scongiurare il maggior numero possibile di errori in vista della fase cruciale dell’assegnazione degli incarichi in estate.

Ricordiamo che dalle graduatorie GPS si attinge sia per assegnare le supplenze mediante algoritmo in estate, ma anche per gli incarichi a tempo indeterminato riservati alle immissioni in ruolo per il sostegno, mediante scorrimento della prima fascia GPS e la mini call veloce.

Da domani si potrà passare alla fase successiva rappresentata dalla valutazione dei titoli.

Questa fase è riservata agli Uffici scolastici e alle scuole polo. Lo stabilisce la normativa in base alla quale le scuole polo potranno supportare gli Uffici scolastici nella valutazione delle domande, per garantire maggiore velocità nelle operazioni e precisione nei risultati. È raccomandazione del ministero, infatti, per assicurare uniformità di valutazione, assegnare a una scuola polo graduatorie della stessa tipologia.

La valutazione dei titoli

La procedura di valutazione partirà dal titolo di accesso. Controllare tutto con attenzione dovrebbe scongiurare il rischio di dover assegnare incarichi salvo poi essere costretti a una revoca con conseguente licenziamento del docente nel corso dell’anno scolastico. Anticipare la procedura è finalizzato proprio a garantire il massimo della correttezza delle graduatorie.

Terminata questa fase, si passerà alla pubblicazione delle graduatorie, ma prima bisognerà concludere la fase di scioglimento della riserva, che si chiuderà il 2 luglio alle ore 23.59. Graduatorie dunque attese per luglio, nonostante l’anticipo della procedura.

Il controllo dei titoli dopo l’attribuzione della supplenza dovrebbe durare 3 giorni ed essere semplice, ma tutto dipende sempre da ciò che ha verificato l’Ufficio scolastico. Dopo la validazione dei titoli sarà messa a punto una banca dati dei titoli dei docenti, che andrà a costituire il loro portfolio professionale.