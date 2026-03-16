Proroga Gps 2026: istanze online irraggiungibile nell’ultimo giorno di invio domande

Si chiude oggi a mezzanotte la finestra temporale utile alla presentazione delle domande per l’aggiornamento GPS in vista del prossimo biennio. Una procedura fondamentale visto anche il numero di docenti coinvolti nelle operazioni. Ma proprio stamattina il portale Istanze Online risulta irraggiungibile, come potete vedere nell’immagine qui in basso.

Istanze online irraggiungibile

Un disservizio che potrebbe essere legato anche al fatto che, contestualmente alla chiusura delle operazioni per l’inoltro delle domande per le GPS, è in fase di avvio l’altrettanto importante procedura riservata alla mobilità docenti. Resta però il disservizio nei confronti di tutti i docenti che ancora non hanno provveduto a inviare la domanda di iscrizione alle GPS e che contavano sull’ultimo giorno utile, come da loro diritto.

Fermo restando che aspettare le ultime ore disponibili non è mai una buona idea, proprio perché può sempre verificarsi qualche problema dell’ultimo momento, se la finestra temporale chiude oggi resta comunque un diritto quello di utilizzare fino all’ultimo minuto disponibile. Da capire in quanto tempo la problematica verrà risolta e se il ministero vorrà provvedere a prorogare la possibilità di inviare domande proprio per andare incontro a quanti potrebbero essere rimasti bloccati nel tentativo di inviare la propria istanza.

Proroga in vista?

Nelle prossime ore, se si deciderà per una proroga, arriveranno sicuramente informazioni da parte del ministero, ma al momento non ci sono indicazioni in questo senso. Ricordiamo che questa procedura di aggiornamento GPS è stata già contraddistinta da numerose polemiche da parte di quanti ritengono penalizzante aver anticipato notevolmente la finestra temporale rispetto agli altri anni.

Adesso sarà il momento della compilazione delle graduatorie, che dovranno essere esenti da errori proprio in virtù del fatto che il ministero ha voluto anticipare la procedura per dare più tempo possibile alle segreterie scolastiche per elaborare i dati. La pubblicazione delle graduatorie non dovrebbe comunque arrivare prima di luglio, considerato che bisognerà aspettare il 30 giugno, termine ultimo per conseguire i titoli utili per sciogliere la riserva.