Scuole chiuse 17 marzo 2026: le decisioni dei Comuni per il maltempo dei prossimi giorni

Come anticipato nelle scorse ore, tutta la settimana sarà caratterizzata dal maltempo che colpirà la penisola in particolar modo nelle zone meridionali del Paese. Dopo diverse ordinanze di scuole chiuse nella giornata di lunedì, altrettante decisioni sono state prese in vista della giornata di martedì, con comunicazioni da parte dei sindaci dei rispettivi comuni che stanno continuando ad arrivare in serata e continueranno ad arrivare anche nelle prossime ore.

Per questo, è bene tenere d’occhio i canali ufficiali dei comuni di riferimento, oltre che quelli scolastici, per restare aggiornati sulle eventuali decisioni da parte delle istituzioni locali che per prevenire disagi a causa del maltempo stanno disponendo o disporranno nelle prossime ore la sospensione delle lezioni in determinati comuni e province.

Scuole chiuse martedì 17 marzo in diversi comuni

Allerta meteo arancione in Calabria: temporali e vento forte. Martedì 17 marzo scuole chiuse in numerosi comuni per motivi di sicurezza.

La nuova ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia continua a creare disagi, in particolare in Calabria, dove è stata confermata l’allerta meteo arancione per la giornata di martedì 17 marzo.

A causa delle condizioni atmosferiche previste, diversi sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole nei rispettivi territori come misura preventiva per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Le ordinanze riguardano numerosi comuni di varie province calabresi, dove nelle prossime ore sono attesi fenomeni meteorologici intensi.

Le previsioni della Protezione Civile

Secondo gli aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile, la perturbazione che sta interessando Calabria e Sicilia continuerà a provocare condizioni di instabilità anche nelle prossime ore.

Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e possibili criticità idrogeologiche in diverse aree della regione.

Per questo motivo i bollettini meteo ufficiali mantengono l’allerta arancione su varie zone della Calabria per l’intera giornata di martedì.

Situazione in costante monitoraggio

Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica.

L’invito rivolto alla popolazione è quello di prestare la massima attenzione agli aggiornamenti ufficiali e alle eventuali ulteriori ordinanze dei Comuni, che potrebbero disporre ulteriori misure di sicurezza in base all’evoluzione del maltempo nelle prossime ore.