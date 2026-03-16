Tante opportunità di supplenza per seconda fascia primaria: disponibili molti posti, ci sono pochi insegnanti

Conclusione con il “giallo” per la procedura di presentazione delle domande utili all’aggiornamento delle GPS 2026 per il prossimo biennio. Le ultime ore valide per la presentazione delle istanze sono state contraddistinte dall’interruzione del servizio Istanze Online per alcune ore, problema poi ripristinato già in tarda mattinata.

Seconda fascia primaria

In vista del conferimento degli incarichi a tempo determinato da GPS per il prossimo anno scolastico, va vista con un occhio di riguardo la seconda fascia primaria, molto importante per le supplenze. Risultano infatti mancanti all’appello numerosi insegnanti di infanzia e primaria.

Per quel che riguarda l’aggiornamento delle graduatorie, il servizio è valutabile in base a quanto previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli.

I docenti che vantano servizio specifico beneficeranno dell’attribuzione di 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni. Ricordiamo che viene considerato specifico il servizio svolto sul medesimo posto o classe di concorso per cui si richiede la valutazione.

Il servizio su sostegno

Nel caso del servizio sul sostegno, è valida ormai da quasi sei anni la normativa in base alla quale il servizio prestato su posto di sostegno è valutato come specifico su tutte le classi di concorso e su tutti i posti del medesimo grado di istruzione.

Questo significa che il servizio svolto su sostegno alla scuola primaria vale come specifico anche su posto comune alla primaria. In caso contrario, quando il servizio viene valutato come aspecifico, conferisce punteggio dimezzato, nel caso in cui venga dichiarato per la scuola dell’infanzia. Il motivo va ricercato nel fatto che si tratta di un grado diverso.

Per presentare domanda di aggiornamento c’è ancora tempo fino alla mezzanotte di oggi 16 marzo, salvo eventuali proroghe disposte dal ministero per compensare i disservizi di Istanze Online di questa mattina, proroghe di cui per il momento non abbiamo notizia.