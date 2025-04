Elenco regionale per l’assunzione degli idonei: i concorsi inclusi e quelli che rischiano di restare fuori

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Scuola, già approvato dal Consiglio dei Ministri contenente molte novità sul reclutamento docenti con particolare riferimento agli idonei dei concorsi scuola in corso e passati, ci sono molte speculazioni per capire i contorni precisi di questa nuova normativa e come verrà applicata.

Le modalità di assunzione

Molti dubbi riguardano la notizia della creazione di un elenco regionale degli idonei dei vari concorsi, che varrà a cominciare dal 2026/27, per le assunzioni.

Nel decreto si fa riferimento, per gli idonei, al superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.

Da capire se sarà incluso anche il concorso straordinario bis DDG n. 1081 del 22 maggio 2022. Il dubbio nasce dal fatto che si tratta di un concorso per il quale non era prevista una soglia di superamento della prova.

Dubbi anche per gli idonei del concorso straordinario indetto con DDG n. 510 del 23 aprile 2020, che nel 2024/25, privati dello scorrimento delle graduatorie.

I concorsi inclusi

Secondo Orizzonte Scuola, questi sono i concorsi inclusi, ovvero i concorsi ordinari e i concorsi PNRR 1 e 2. Probabile che verrà incluso anche il Pnrr 3, che dovrebbe svolgersi a fine anno, dal momento che la graduatoria verrà costituita solo a partire dal 2026.

Per la scuola secondaria Concorso ordinario 2020, Concorso STEM 2021, Concorso STEM 2022, Concorso PNRR1 DDG n. 2575/2023, Concorso PNRR2 DDG n. 3059/2024. Per infanzia e primaria Concorso ordinario 2020, Concorso PNRR1 DDG n. 2576/2023, Concorso PNRR2 DDG n. 3060/2024.

Dovrebbe essere incluso anche il concorso ordinario di educazione motoria alla scuola primaria, ma come detto solo la pubblicazione del decreto potrà fugare definitivamente i dubbi in merito. Si tratterà di assunzione su posti residui, quindi con una certa disomogeneità a livello nazionale da regione a regione.