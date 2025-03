Decreto Scuola: torna la call veloce con prenotazione preventiva e assunzione anche in altra regione da concorso

Tra le tante novità che contiene la BOZZA del Decreto Scuola, in attesa della presentazione nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri (probabilmente già domani) spiccano alcuni provvedimenti finalizzati a nuovi strumenti per l’assunzione del personale docente a partire dall’anno scolastico 2026/27.

Nuova call veloce

Oltre all’inserimento nelle graduatorie di merito, nei limiti del 30%, per gli idonei del concorso scuola Pnrr 1 e 2 (possibile estensione anche al 3, non appena verrà bandito), il Decreto Scuola prevede che i candidati che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020 posto comune e sostegno, per qualsiasi grado di scuola, potrebbero essere inseriti in un apposito elenco regionale.

Si tratterebbe di un elenco che verrebbe aggiornato di anno in anno, a partire dal 2026/27. Le assunzioni avrebbero luogo in occasione dell’esaurimento delle graduatorie dei concorsi della relativa regione. Il ministero farebbe ricorso a questa procedura di assegnazione a partire dal 28 agosto ed entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

Il meccanismo andrebbe a ripercorrere quello della “call veloce”, abolita nell’ultimo anno dal ministero. La differenza consisterebbe nel trattarsi di una sorta di “prenotazione preventiva”.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ora non resta che attendere di leggere la stesura definitiva dei dettagli che verranno riportati nel testo. Dopo l’approvazione si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per poi completare l’iter parlamentare utile eventualmente a modificarlo.