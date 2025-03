Assunzioni concorsi PNRR: proroga al 31 dicembre 2025, graduatorie utili per le assunzioni sarebbero quindi anche quelle pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025

Oltre alla norma che prevede l’assunzione del 30% dei docenti idonei dei concorsi PNRR mediante l’inserimento in graduatoria di coloro che hanno ottenuto punteggio minimo e quella relativa alla call veloce, ci sono altri elementi interessanti nel Decreto Scuola, che è ancora una BOZZA non ufficiale in attesa di approvazione in Consiglio dei Ministri pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e completamento dell’iter parlamentare per la trasformazione in legge che potrà portare dei miglioramenti al testo.

Uno di questi è la conferma della procedura di assunzione dai concorsi PNRR già adottata dal ministero in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/25.

In vista del prossimo anno scolastico 2025/26, nel decreto scuola è stato inserito che il termine ultimo per le assunzioni da concorsi PNRR sarebbe posticipata al 31 dicembre 2025. Questo consentirebbe di avere maggiori margini di manovra in vista della necessità del raggiungimento del target assunzionale imposto dagli accordi in ambito PNRR con l’Ue.

Gli impegni presi con Bruxelles prevedono l’assunzione di 20 mila docenti entro dicembre 2024. Un obiettivo temporalmente già superato ma per il quale non risultano ancora conferme, non essendo pervenuti dati ufficiali. Altri obiettivi sono l’assunzione di 20 mila docenti entro settembre 2025, obiettivo che viene posticipato a dicembre 2025 e di 30 mila docenti entro giugno 2026. Questo significa che le graduatorie da cui attingere per le assunzioni sarebbero quindi anche quelle pubblicate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre 2025.