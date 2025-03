Graduatorie del personale scolastico: via alle modifiche introdotte dal Decreto Pa pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ci sono anche importanti modifiche alle graduatorie del personale scolastico nell’ambito del Decreto Pa pubblicato in Gazzetta Ufficiale., Tante le novità, ma anche e soprattutto quella che prevede cambiamenti alle graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico.

Maggiore trasparenza

Modifiche che guardano nella direzione di assicurare maggiore trasparenza, onde evitare di alimentare la cultura del sospetto e i dubbi circa la regolarità delle assegnazioni. In base al Decreto Pa pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà necessario indicare riserve, precedenze e preferenze. In ogni caso non verrà meno la garanzia di minimizzazione dei dati personali.

L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con questa misura, è quello di assicurare la massima trasparenza nella gestione delle graduatorie. Lo strumento per arrivare a questo risultato è rendere più chiaro il meccanismo di scorrimento.

Non solo graduatorie

Ma ci sono anche altre misure nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le misure urgenti che riguardano la scuola comprendono il finanziamento della copertura assicurativa del personale scolastico al reclutamento nella Pubblica Amministrazione e la formazione dei dipendenti pubblici. Ci sono poi lo stanziamento di fondi per l’assistenza sanitaria integrativa del personale scolastico e la possibilità di destinare una quota delle assunzioni ai professionisti con specializzazioni tecnologiche.