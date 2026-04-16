Controllo domande Gps 2026: nota del ministero sui tre aspetti da verificare prima della pubblicazione delle graduatorie

Indicazioni operative del ministero su punteggi, titoli e verifiche documentali nelle domande GPS, con focus su correttezza delle dichiarazioni e controlli amministrativi.

Le indicazioni del Ministero del 30 marzo 2026

Corretta attribuzione del punteggio relativo ai servizi dichiarati, validità dei titoli culturali e professionali e verifica della documentazione allegata alle domande. Sono questi tre aspetti principali su cui si sta concentrando l’attenzione degli uffici scolastici e delle scuole polo in questa delicata fase di controllo delle domande Gps presentate dai docenti tra fine febbraio e inizio marzo.

La decisione di anticipare la finestra temporale, con tutte le polemiche e i disagi che ne sono derivati, avrò avuto senso se i controlli saranno tempestivi e soprattutto precisi, in modo da restituire graduatorie il più possibile affidabili.

Nel frattempo arrivano nuove precisazioni operative per la gestione delle domande relative alle GPS 2026. Con una nota diffusa il 30 marzo 2026, il Ministero ha fornito un quadro più dettagliato su alcune fasi della valutazione, intervenendo su aspetti che nelle precedenti procedure avevano sollevato dubbi interpretativi.

Il documento si inserisce nel percorso di accompagnamento alle attività di controllo e validazione delle istanze, con l’obiettivo di rendere più uniforme il lavoro degli uffici coinvolti nella verifica delle domande presentate dagli aspiranti docenti.

Punteggi e servizi dichiarati sotto verifica

Uno dei punti centrali riguarda la corretta attribuzione del punteggio legato ai servizi dichiarati. Le indicazioni invitano a un controllo puntuale delle esperienze inserite, per evitare errori o discrepanze nella valutazione.

Particolare attenzione viene richiesta anche per la verifica dei titoli culturali e professionali, che devono risultare coerenti con quanto dichiarato e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli uffici sono chiamati a esaminare con precisione ogni elemento, riducendo il rischio di valutazioni non corrette.

Controllo della documentazione allegata

La nota ministeriale dedica spazio anche alla verifica della documentazione allegata alle domande. Viene ribadita la necessità di controllare la completezza e la validità degli atti presentati, al fine di garantire trasparenza e regolarità nelle procedure.

L’attività di controllo rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare l’affidabilità delle graduatorie e la corretta gestione delle posizioni degli aspiranti.