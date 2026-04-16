Assunzioni dai concorsi scuola: quasi 5.000 entro settembre, è l’obiettivo che si pone l’USR Campania

Obiettivo 5.000 assunzioni entro settembre. È il proposito della Regione Campania in vista del prossimo anno scolastico, con l’USR che spinge per arrivare a questo obiettivo in tempo per l’inizio delle lezioni. Per riuscirci, sarà necessario stringere i tempi e accelerare le fasi, in modo da garantire un segnale concreto di stabilità ai docenti coinvolti e in generale a tutto il movimento scolastico.

L’obiettivo per settembre

Ridurre supplentite e precariato è possibile soltanto mediante la stabilizzazione di un numero importante di docenti, nell’interesse degli stessi e degli studenti che sono inevitabilmente coinvolti dalla discontinuità didattica.

Per questo nella regione sono stati banditi 4.752 posti utili per le nuove immissioni in ruolo. Coinvolti tutti gli ordini scolastici, cominciando dall’infanzia per finire con la secondaria di secondo grado.

L’obiettivo è avere in cattedra per settembre migliaia di docenti con contratto a tempo indeterminato, in modo da non costringere gli studenti a cambiare nuovamente docente dopo la fine dell’anno scolastico in corso.

Il proposito dell’Usr Campania

Non sarà facile riuscirci, perché le tempistiche sono strette e le operazioni burocratiche complesse. Per questo Monica Matano, alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale, punta sulla velocità in modo da assicurare che i vincitori del concorso di infanzia, primaria e secondaria riescano a ottenere una cattedra già dal prossimo anno scolastico.

L’obiettivo è dare un segnale concreto di stabilità nell’interesse del personale scolastico e delle famiglie: “Stiamo lavorando per accelerare tutte le fasi, nel rispetto dei tempi e della trasparenza”, spiega la responsabile dell’ufficio scolastico regionale campano, nell’anno in cui verranno istituiti gli elenchi regionali per il ruolo riservati a idonei e vincitori di concorso.