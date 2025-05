Conferma docente di sostegno: la disponibilità data in questa fase non è vincolante

Sono gli ultimi giorni utili all’invio della richiesta di conferma del docente di sostegno anche per il prossimo anno sulla stessa cattedra da parte delle famiglie che ritengono questo sia nell’interesse ello studente, garantendo continuità didattica e prosecuzione di un buon lavoro dal punto di vista didattico e umano che merita di non essere interrotto.

Conferme già in arrivo

Molti docenti stanno già ricevendo avviso di essere destinatari di richiesta di conferma, nel caso in cui provengano da una supplenza che deve essere stata conferita fino al 31 agosto o 30 giugno 2025.

In caso di conferma per il prossimo anno scolastico, la nuova supplenza durerà fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Ci sono già sondaggi di massima da parte dei dirigenti scolastici circa la volontà dei docenti destinatari di conferma di accettare il nuovo incarico, anche se l’espressione di volontà di questi giorni è indicativa ma non vincolante. E’ però utile al GLO chiamato a valutare le condizioni per decidere se sussistono tutte le condizioni della conferma, sapere se c’è la disponibilità

o meno dell’insegnante.

La procedura prevista

Molti avvisi degli Uffici Scolastici stanno sottolineando come la disponibilità del docente debba comparire in atto formale, anche se la disponibilità data in questa fase non è vincolante. Quella che sarà vincolante sarà la spunta che verrà apposta o meno da parte del docente in occasione della presentazione della domanda per le max 150 preferenze. Solo i docenti destinatari di conferma troveranno la relativa opzione nella domanda. Dare il proprio consento per poi rinunciare potrebbe comportare la mancata partecipazione ai turni di nomina da GPS.

Ancora da chiarire, ed è un aspetto decisivo per molti docenti ancora incerti se accettare o no, la questione del completamento di orario. L’orientamento del ministero è quello ci consentire il completamento in caso di conferma solo per una parte delle ore o per volontà di una sola delle famiglie coinvolte, ma non ci sono ancora certezze da parte del ministero.