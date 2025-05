Sostegno, classi di concorso ADMM e ADSS sature al centro Sud: mappatura dettagliata dei docenti specializzati inoccupati, suddivisi per provincia al vaglio del Ministero

Preoccupa l’evoluzione della situazione delle graduatorie di sostegno in Italia, alla vigilia dell’avvio dei nuovi Corsi Indire che immetteranno nel sistema decine di migliaia di nuovi specializzati, destinati probabilmente a dover attendere prima di ottenere un incarico.

L’allarme del Comitato

La questione dell’eccesso di docenti di sostegno nelle graduatorie, soprattutto il Centro-Sud, è noto da anni e il doppio canale di specializzazione Indire-Tfa non farà altro che stressare ancora di più tutto il sistema.

Lancia l’allarme il Comitato Docenti di Sostegno (CDS) che chiede un confronto con i Ministeri dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dell’Università e della Ricerca (MUR). Lo scopo è razionalizzare la formazione e dell’impiego degli insegnanti specializzati nel sostegno didattico in un momento in cui la specializzazione sarà accessibile a un numero enorme di candidati.

Le classi di concorso ADMM (secondaria di primo grado) e ADSS (secondaria di secondo grado), soprattutto nelle regioni del Centro-Sud, sono sature e le graduatorie provinciali non costituiscono un canale ideale per ottenere un incarico. Se già il Tfa ancora non bandito, andava a creare un imbuto, i nuovi Corsi Indire potrebbero mandare definitivamente in tilt gli elenchi.

Equilibrio a rischio

Il Comitato ha realizzato un quadro specifico dei docenti specializzati inoccupati, ripartiti per provincia, da sottoporre al vaglio del ministero.

La preoccupazione legata ai Corsi Indire per i triennalisti si riferisce al rischio che possa saltare l’equilibrio tra offerta formativa e domanda effettiva. A meno che non si provveda con una pianificazione territoriale basata su dati concreti.

In questo senso servirebbe un sistema integrato per la rilevazione dei bisogni educativi speciali, in modo che venga rapportato il numero di docenti formati con la reale presenza di alunni con disabilità. Altrimenti specializzarsi potrebbe diventare di fatto inutile.

