Completamento cattedra: se solo una famiglia chiede la conferma il dirigente può comunque proporre la conferma su tutta la cattedra

Uno dei temi di maggiore interessa nell’ambito della procedura di conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia riguarda sicuramente i dubbi che i docenti destinatari di richiesta si portano dietro in merito alla convenienza o meno di accettare.

Il completamento della cattedra

I dubbi maggiori riguardano i docenti che hanno necessità di completare una cattedra da 9 ore, nel caso in cui solo una famiglia chieda la conferma.

In questo senso la normativa lascia ampia discrezionalità al dirigente scolastico, considerato che nel caso di cattedra completa su due alunni, il dirigente se riceve solo la richiesta di una famiglia per la conferma, ha in ogni caso il diritto di proporre la conferma su tutta la cattedra.

Il tutto sempre soggetto alla condizione per la quale il completamento sarà possibile unicamente nel caso in cui si dovesse verificare disponibilità nel primo bollettino.

Fine ciclo e secondo bollettino

Diverso invece il discorso che riguarda i docenti che sono in uscita da un ciclo scolastico, come la quinta elementare o la terza media. In questo caso non esiste possibilità di essere confermati, dal momento che la normativa prevede che la continuità possa essere garantita solo all’interno dello stesso grado di istruzione.

Niente da fare nemmeno per la continuità per i docenti che verranno convocati con il secondo bollettino. Il diritto alla conferma è infatti limitato a coloro i quali ottengono incarico entro il 31 agosto. E’ una possibilità riservata unicamente a chi rientra nel primo bollettino.