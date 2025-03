Pubblicazione graduatorie percorsi abilitanti: secondo ciclo caratterizzato da molte incertezze, molti atenei non riusciranno a partire prima di maggio

In attesa dell’avvio del secondo ciclo dei percorsi abilitanti, emergono una serie di questioni ancora da chiarire in merito alla tempistiche per la pubblicazione delle graduatorie. Circostanza che si lega a doppio filo con le eventuali conseguenze per i vincitori di concorso PNRR non ancora abilitati.

Le tempistiche

Non si può dare una risposta univoca circa le tempistiche della pubblicazione delle graduatorie dei percorsi abilitanti. Sono pubblicazioni che dipendono dalle circostanze relative allo svolgimento dei corsi delle singole facoltà. L’unico riferimento è quello del primo ciclo, durante il quale non sono mancati i ritardi.

A parziale giustificazione dei ritardi, il fatto che si trattasse di una novità assoluta, la prima applicazione della nuova procedura. Questo fa sperare che in vista del secondo ciclo, la procedura possa essere perfezionata. Ma era una speranza valida anche per l’avvio dei corsi stessi. Come stiamo vedendo, però, l’esperienza fatta un anno fa è servita poco o nulla in occasione dell’avvio di questo secondo ciclo.

Le graduatorie

Molto dipenderà anche dal numero di domande che gli atenei riceveranno. In questo senso sono già arrivati segnali poco positivi da pare di alcune università che hanno già messo le mani avanti, assicurando che non riusciranno a partire prima della seconda metà di aprile o dell’inizio di maggio.

Un ritardo che dipende anche dalla difficoltà nel completare la pubblicazione delle graduatorie, di cui fanno parte anche le classi di concorso ancora in attesa di accreditamento. Una serie di difficoltà che impatteranno direttamente sull’abilitazione dei docenti.