Via al secondo ciclo dei percorsi abilitanti: pubblicato il decreto del MUR distribuzione posti e titoli valutabili

Pubblicato il tanto atteso decreto che ufficializza il secondo ciclo dei percorsi abilitanti. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rilasciato il Decreto Ministeriale n. 270, che fa seguito a quello di circa un anno fa, in quel caso utile all’avvio dei primi percorsi abilitanti all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La distribuzione dei posti

Non ci sono ora più ostacoli all’avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti, con un totale di 60 crediti formativi (CFU/CFA) che includono attività di tirocinio diretto e indiretto. Non ci sono particolari novità nel decreto rispetto alle anticipazioni delle scorse settimane.

Disponibile anche l’allegato A del Decreto Ministeriale n. 270, che sancisce la distribuzione dei posti utile per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti per l’anno accademico 2024/2025 e l’integrazione dei posti per i percorsi 2023/2024. In base alla ripartizione contenuta nell’allegato A, è evidente come la distribuzione dei posti per regione e per classe di concorso premi regioni come Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo.

I titoli valutabili

Queste regioni vantano molti posti disponibili per le classi di concorso più richieste, come Matematica e Scienze, Discipline letterarie e Lingue straniere. Nell’Allegato B del Decreto Ministeriale n. 270 invece è possibile consultare la tabella dettagliata dei titoli valutabili per gli aspiranti insegnanti di posto comune. Ne fanno parte anche gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si punta alla valorizzazione del servizio di insegnamento prestato: 1 punto per ciascun anno nella classe di concorso non specifica e 2 punti per ciascun anno nella classe di concorso specifica, fino a un massimo di 6 punti.

Quest’anno scolastico sono previsti i seguenti corsi:

Offerta formativa ordinaria

a) Percorso da 60 CFU (allegato 1 del D.P.C.M.);

b) Percorso da 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.)

Il percorso da 60 CFU avrà un costo massimo di 2500 euro, il corso da 30 CFU di 2000 euro. La prova finale abilitante avrà un costo massimo di 150 euro.