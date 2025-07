Scelta 150 Gps: preferenze per il sostegno senza specializzazione, esclusione dei candidati già inseriti nelle fasce specifiche

Abbiamo parlato più volte delle novità contenute all’interno della nuova domanda per la presentazione delle 150 preferenze finalizzate al ruolo su sostegno e all’assegnazione delle domande Gps tramite algoritmo 2025. La domanda sarà composta da tre sezioni, non per tutti (la sezione per la conferma dei docenti di sostegno sarà presente solo per i destinatari della stessa) e consentirà anche di ottenere nella sezione supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 cattedre di sostegno senza specializzazione.

L’esercito di specializzati in arrivo

Una possibilità che probabilmente non sarà presente anche nei prossimi anni, considerato che lo scopo dei Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno voluti dal ministeri, è proprio finalizzato alla risoluzione di quello che viene ritenuto un problema per la qualità dell’insegnamento nel mondo del sostegno nella scuola italiana.

Gli 80mila, secondo i dati del ministeri, docenti senza specializzazione al momento presenti sulle cattedre di altrettanti studenti, non coincidono con le necessità degli studenti stessi. Per questo il ministero intende specializzarne almeno 70mila nei prossimi anni con i percorsi abbreviati per triennalisti e specializzati estero. Ma per il momento, nella domanda per le 150 preferenze, è ancora possibile indicare anche le preferenze per il sostegno senza specializzazione.

A breve niente cattedre senza specializzazione

Una possibilità che potrebbe risultare contraddittoria, ma per il momento il numero di specializzati è evidentemente insufficiente a coprire le necessità delle scuole. Per questo anche chi non ha il titolo può partecipare tramite le cosiddette graduatorie incrociate.

Nei prossimi anni invece ottenere una cattedra senza specializzazione sarà sempre più difficile. Delle graduatorie incrociate fanno parte tutte le classi di concorso per lo stesso grado di istruzione.

La piattaforma darà la possibilità di selezionare le varie tipologie per poi prendere parte all’attribuzione dei posti di sostegno come non specializzato. L’attribuzione delle cattedre avverrà in base all’ordine di punteggio. Il sistema provvederà all’esclusione dei candidati già inseriti nelle fasce specifiche del sostegno.