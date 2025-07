Domanda 150 preferenze: ci sono novità nella piattaforma per le scelte dal 17 luglio

I docenti che la prossima settimana parteciperanno alla procedura di presentazione della domanda per le max 150 preferenze si troveranno di fronte a una piattaforma rinnovata rispetto a dodici mesi fa, in virtù delle novità che nel frattempo sono state introdotte dal ministero sia per quel che riguarda la procedura in senso stretto, sia per le novità in senso più largo che riguardano quest’anno le supplenze docenti e l’algoritmo.

La conferma della continuità

Ai sindacati il ministero ha già avuto modo di dare una dimostrazione delle novità introdotte, anche se probabilmente quella più attesa era quella che avrebbe consentito ai docenti di importate con un clic le scelte di un anno fa, opzione che avrebbe consentito a chi non è alla prima partecipazione di ridurre notevolmente i tempi di invio.

Su una base sostanzialmente simile a quella di un anno fa, il ministero ha aggiunto una serie di opzioni che però non tutti i docenti troveranno disponibili, a cominciare dalla nuova sezione riservata alla conferma della continuità per i docenti di sostegno.

Non tutti troveranno questa sezione attiva, una scelta fatta per non rischiare di ingenerare confusione in quanti non sono coinvolti da questa procedura. Chi invece ha dato conferma non vincolante di volontà di ottenere la conferma al dirigente scolastico a maggio, troverà attiva questa possibilità, decidendo se aderire o meno.

Le scelte opzionabili

Questa volta la scelta sarà vincolante: chi accetta la continuità sul sostegno dovrà prendere servizio, per non incorrere poi in sanzioni relative alla rinuncia, come per tutti gli altri supplenti.

Chi decide di non confermare la supplenza, pur avendo dato la disponibilità al dirigente scolastico non completa la procedura e partecipa alla procedura ordinaria delle supplenze.

In questo caso si seleziona la consapevolezza dell’impegno, il tipo di contratto (31 agosto, 30 giugno o spezzoni) e la disponibilità. Naturalmente si può cambiare contratto, in caso di conferma, rispetto all’anno scorso (31 agosto o 30 giugno). La piattaforma indica il codice meccanografico della scuola interessata dalla conferma. Chi ha cattedre su più scuole (COE), potrà ordinarle in base alla preferenza.