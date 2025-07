Scelta 150 preferenze Gps 2025: disponibile l’elenco delle scuole per comune e distretto

In vista della presentazione della domanda per le 150 preferenze prevista dal prossimo 17 luglio fino al 30 luglio, il ministero ha approntato una pagina contenente tutte le informazioni utili all’inoltro della stessa, completa anche dell’elenco completo delle scuole divise per comune e per distretto in riferimento al prossimo anno scolastico, il 2025-2026.

Il file con l’elenco delle scuole

Un file che può essere molto utile consultare prima dell’invio della domanda, creando una sorta di “piano strategico” per ottimizzare le possibilità di essere convocati nella migliore sede possibile in base alla propria posizione in graduatoria e alle proprie necessità lavorative e private.

Un file molto utile anche alla luce del fatto che, con estrema delusione dei docenti coinvolti nella prossima procedura, il ministero ha bocciato la richiesta dei sindacati di consentire l’importazione con un clic della domanda dello scorso anno. Un’opzione che sarebbe stata molto utile per risparmiare tempo e per non rischiare di commettere errori rispetto alla presentazione della domanda dello scorso anno, nel caso le scelte fatte abbiano dato esito positivo.

Le scelte dello scorso anno

Una possibilità naturalmente che sarebbe stata utile per i docenti che non sono quest’anno al primo inserimento, ma che il ministero non ha potuto accogliere. Non sono state date motivazioni ufficiali al ‘no’ incassato dai sindacati, molto probabilmente è dovuto a una mancanza di tempo nell’adeguamento della piattaforma.

Se ne riparlerà probabilmente l’anno prossimo, quando non è da escludere che questa possibilità possa essere concessa. Soprattutto se si pensa che è già possibile per coloro i quali hanno provveduto entro oggi alla scelta delle max 30 scuole per il personale Ata di prima fascia in ambito Allegato G. I candidati hanno potuto importare con un clic le domande inserite lo scorso anno, per poi decidere se confermarle integralmente o apportare qualche modifica.

Le scelte disponibili

Nell’ambito delle 150 preferenze, si può anche indicare la preferenza sintetica “tutte le sedi della provincia”, presente nella sezione della “Scelta delle preferenze ai fini del ruolo” e in quella della “Scelta delle preferenze per cattedre annuali/fino al termine”. Un’opzione che consente poi di selezionare ulteriori dettagli come il tipo di posto o di contratto. Ricordiamo che oltre alle scuole, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico come comune, distretto o tutte le sedi della provincia.