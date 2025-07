Scelta 150 preferenze: le novità 2025 nella compilazione della domanda e nell’attribuzione degli incarichi

Ci sono diverse novità in vista della presentazione della domanda per le 150 preferenze che i docenti interessati dovranno presentare dal 17 al 30 luglio. Probabilmente non c’è quella più attesa, vale a dire la possibilità di importare con un clic le scelte di un anno fa, pe i docenti che non sono al primo inserimento. Il ministero, probabilmente per mancanza di tempo per adeguare piattaforma e sistema, ha bocciato la richiesta dei sindacati.

Le altre novità

Nella circolare per le supplenze sono comunque state inserite le altre novità che coinvolgeranno i docenti in vista dell’attribuzione delle supplenze e delle procedure straordinarie di assegnazione ruolo a tempo determinato.

La novità principale, che però non riguarda tutti, è la modifica della compilazione della domanda per assegnare l’incarico ai docenti destinatari di richiesta di conferma sul sostegno. E’ la nuova normativa sulla continuità didattica contenuta nel DM n.32/2025. Naturalmente la sezione aggiuntiva riguarda solo docenti destinatari di richiesta di conferma sul sostegno che hanno accordato al dirigente scolastico la volontà, non vincolante, di accettare l’incarico.

L’assegnazione del posto su conferma

La compilazione della sezione apposita sarà questa volta vincolante per l’accettazione della supplenza in caso di valutazione positiva del GLO.

In caso di accettazione dell’incarico, il docente otterrà la conferma se il posto sarà ancora disponibile dopo le immissioni in ruolo e le assegnazioni provvisorie. Naturalmente il docente dovrà essere nominabile. Vuol dire che sarebbe destinatario di supplenza su posto comune e sostegno se partecipasse all’algoritmo dal 31 agosto in poi.

Le altre novità riguardano la necessità di accettare o rinunciare alla supplenza per il ruolo da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo entro 5 giorni. Ultima novità riguarda le nuove classi di concorso accorpate. Ci saranno novità anche nel funzionamento dell’algoritmo? Ufficialmente non è stato annunciato nulla, nonostante anche l’anno scorso le polemiche non siano mancate.