Mini call veloce sostegno 2025: solo 5 giorni di tempo per l’accettazione della sede e non risultare rinunciatari

Ci saranno soltanto cinque giorni di tempo a disposizione dei docenti che parteciperanno alla Mini call veloce sostegno per accettare l’eventuale incarico ottenuto. La procedura straordinaria di immissione in ruolo sta facendo molto discutere in seguito alle date indicate dal ministero ai sindacati e confermate oggi con la circolare annuale per le supplenze.

Finestra temporale ampliata

Se da un lato la finestra temporale è stata notevolmente ampliata rispetto al solito (ci si aspettava un periodo valido per le domande di sole 48 ore), la collocazione a cavallo di ferragosto sta suscitando molte polemiche.

In base a quanto sancito dalla circolare annuale delle supplenze, le domande per partecipare alla mini call veloce sostegno potranno essere presentate dal 14 agosto ore 10 al 19 agosto ore 9.

I partecipanti che presenteranno domanda di partecipazione devono poi tenere presente che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni.

L’accettazione della nomina

In caso di mancata accettazione della sede, se non si rispettano i termini indicati nella circolare per le supplenze, il candidato viene considerato rinunciatario alla nomina, Questo comporta la decadenza dall’incarico conferito.

La mini call veloce si colloca dopo le procedure assunzionali ordinarie che dovranno terminare prima delle gps straordinarie e appunto della mini call a livello interprovinciale. La conclusione deve consentire anche i relativi scorrimenti. Una delle novità di quest’anno da parte del ministero è stata quella di esplicitare nelle istruzioni operative, cosa non scontata, che per le assunzioni da Gps si può scorrere prima di passare alle procedure interprovinciali come la mini call veloce sostegno. Quanti posti ci saranno a disposizione per questa procedura? Difficile dirlo adesso, ma c’è da mettere in conto che possano esserci pochi posti al Nord, qualcuno in più al Sud.